Descarta Máynez precandidato de MC alianza con el frente opositor

Jorge Álvarez Máynez, el precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, descartó cualquier posibilidad de respaldar a Xóchitl Gálvez, la abanderada del frente opositor.

“Cero posibilidades”, aclaró, en entrevista. “Yo voy a ir con la dignidad hasta el final.

Estoy completamente convencido de que le vamos a ganar al PRI y al PAN”.

“Puede sonar arrogante y me disculpo si así suena, pero hay un rechazo del 80 por ciento de los mexicanos, al PRI y al PAN por el nivel de podredumbre que tienen sus dirigentes actuales”, dijo.

Un día después de haberse registrado como precandidato único del partido naranja, Álvarez Máynez aseguró que MC no ha resentido una fractura como consecuencia del severo cuestionamiento que hizo el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al destape, con cervezas de por medio, que protagonizó junto a su compadre Samuel García, Mandatario de Nuevo León.

No obstante, adelantó que buscará a Alfaro para tratar de recomponer las cosas.

“Sé que (Alfaro) está agraviado, pero lo vamos a remontar. No minimizo su crítica, la voy a atender, pero también agradezco ese consenso, esa unanimidad que ha acompañado este momento.

“Ninguna cosa que valga la pena en la vida es fácil. Yo nunca he estado acostumbrado a eso. Nunca he ido de bajada en la vida. He estado acostumbrado a la adversidad y esta adversidad la voy a remontar”, expresó.

El aspirante emecista consideró que a pesar del señalamiento de fractura, en su registro como aspirante presidencial estuvo acompañado por Pablo Lemus, candidato a Gobernador de Jalisco; el Mandatario Samuel García y Dante Delgado, líder nacional del partido.

¿Alfaro acusa que hay banalidad en esta propuesta?

“Yo creo que hay una frontera, a lo mejor a veces tenue, entre lo que es la banalidad y la ligereza; yo reivindico la ligereza, me gusta la gente que tiene estilos desparpajados, más desenfadados de comunicar, no admito que eso se confunda con la banalidad o la frivolidad”.

Cuando toques la puerta del Gobernador, ¿qué le plantearías?

Primero, que recordemos nuestra historia común, que recordemos de dónde venimos y cómo hemos tenido una historia de coincidencias. Él sabe que yo no soy una persona frívola.

Por supuesto que también debe haber algún diálogo que debe ser privado y producto de la confianza que tenemos.

Dante Delgado tuvo una encerrona con varios liderazgos para empezar a apuntalar tu campaña. ¿Qué tienes pensado para tu campaña?

Sí, le agradezco a Dante la generosidad que ha tenido conmigo. Hubo una encerrona con coordinadores estatales, yo no estuve. Yo ofrezco que haya gente honesta, íntegra, incorruptible.

Ofrezco que sea una mirada hacia el futuro, que refresque la discusión, y elevar el nivel del debate.

Yo veo campañas, además de ilegales y simuladas, con derroche de las señoras candidatas de la vieja política. Yo ofrezco respeto a la ley, no aceptar recursos que comprometan al Gobierno, que arrodillen al Gobierno frente a los grupos de interés; además, una idea de renovación de la política, de frescura, de juventud.

¿Esa es la nueva política?

La nueva política es respetar la ley, es actuar con sensatez, es pensar más horizontal. Yo no creo que los problemas del país se arreglen cambiando de Presidente o de partido.

MC entró en un trance muy complicado cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que integrara la alianza opositora con el PAN, PRI y PRD. De hecho, ahí brincó por primera vez Alfaro.