Descubren 24 ‘narcolaboratorios’ en Sinaloa: decomisan miles de litros de químicos y armas

CULIACÁN, SIN.- En operativos conjuntos de fuerzas federales y estatales en cuatro municipios de Sinaloa, se localizaron 24 centros de almacenamiento y laboratorios clandestinos inactivos, donde fueron asegurados 34 mil 710 litros de diversas sustancias químicas presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas; además, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron nueve armas de fuego.

La Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, informó que durante patrullajes de reconocimiento en los municipios de Culiacán, Cósala y Concordia se localizaron 18 mil 750 litros y 60 kilos de sustancias químicas, así como armamento y equipo táctico.

En ese despliegue, de acuerdo con el reporte militar, fueron asegurados seis rifles automáticos, tres pistolas, mil dos cartuchos útiles, 57 cargadores, una granada de fragmentación, dos vehículos y equipo táctico.

La autoridad militar indicó que, junto con los cuatro civiles detenidos, las sustancias químicas, armas, cargadores, cartuchos y equipo táctico quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para la integración de carpetas de investigación.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, en el marco del operativo “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, realizado en Badiraguato, Culiacán y Cósala, el Ejército localizó nuevas áreas de concentración y laboratorios clandestinos.

En el informe estatal se reportó el hallazgo de cuatro reactores metálicos enterrados, además de tres mil 105 litros de acetona, cinco mil 550 litros de una sustancia no identificada, 850 litros de thinner, mil 100 litros de alcohol etílico, 350 litros de alcohol isopropílico y 910 litros de alcohol bencílico.

También se detalló el aseguramiento de mil 50 litros de ácido fosfórico, 100 litros de hipoclorito de sodio, 185 litros de tolueno, 50 litros de metanol sulfúrico y 50 metros de manguera.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que lo asegurado en los operativos fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, como parte del procedimiento institucional correspondiente. Con información de El Universal