Exrector de la UACAM es vinculado por narcomenudeo; defensa acusa droga ‘sembrada’

CDMX.- El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue vinculado a proceso y continuará en libertad, al igual que las dos personas detenidas junto con él.

El abogado defensor, Edwin Trejo, informó al término de la audiencia que el exrector, su asistente y su chofer seguirán sujetos a investigación judicial por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple.

Trejo insistió en que la droga fue “sembrada” al interior de la camioneta, y sostuvo que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) no aportó los videos de la bodycam de los agentes de la Policía Estatal que realizaron la detención, la mañana del lunes 12 de enero pasado.

De acuerdo con el defensor, el Ministerio Público entregó las solicitudes correspondientes para requerir esos materiales; sin embargo, afirmó que no hubo respuesta por parte de la SPSC, lo que, dijo, mantiene dudas sobre la detención del exrector.

En ese contexto, señaló que la falta de los videos forma parte de los elementos que la defensa pretende hacer valer en la ruta de impugnación, al insistir en su versión sobre la forma en que se realizó el aseguramiento.

El abogado sostuvo que, como recurso de inconformidad, promoverá un amparo en contra de la vinculación a proceso y de las medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmas periódicas.

Hasta el momento, lo informado se enmarca en el inicio del proceso judicial, en el que el exrector y las otras dos personas permanecerán en libertad mientras continúan las diligencias y se desarrolla la investigación. Con información de El Universal