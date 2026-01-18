Ronald Johnson, embajador de EU, reconoce a México tras captura de un fugitivo del FBI

México
/ 18 enero 2026
    Ronald Johnson, embajador de EU, reconoce a México tras captura de un fugitivo del FBI
    Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó que la cooperación bilateral ha permitido obtener resultados concretos. VANGUARDIA

En 2017, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Alejandro Rosales Castillo en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI

En los recientes días, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Alejandro Rosales Castillo en el estado de Hidalgo, quien fue identificado como uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a lo que se ha reportado, Rosales Castillo es acusado por homicidio en primer grado, robo a mano armada, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, hechos por los cuales se ofreció una recompensa de 250 mil dólares.

Ante esta captura, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó que la cooperación bilateral ha permitido obtener resultados concretos.

EMBAJADOR RECONOCE A AUTORIDADES MEXICANAS

“La cooperación, la colaboración y la coordinación generan resultados reales. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos”, expresó el diplomático estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

Asimismo, agregó: “Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, mantenemos nuestro compromiso con una acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia”.

ASÍ DIO A CONOCER HARFUCH LA DETENCIÓN DE UNO DE LOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI

El secretario Omar García Harfuch, informó del arresto a través de sus redes sociales y señaló que éste tiene “fines de extradición”.

“El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 250.000 dólares por información que llevara a su captura. Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”, detalló el funcionario.

En un comunicado posterior, la SSPC indicó que el detenido fue localizado en el municipio de Pachuca, donde residía, y que era buscado desde 2016 por las autoridades de Carolina del Norte, tras el homicidio de una mujer ocurrido ese año. En 2017, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

