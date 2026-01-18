Ronald Johnson, embajador de EU, reconoce a México tras captura de un fugitivo del FBI

En los recientes días, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Alejandro Rosales Castillo en el estado de Hidalgo, quien fue identificado como uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a lo que se ha reportado, Rosales Castillo es acusado por homicidio en primer grado, robo a mano armada, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, hechos por los cuales se ofreció una recompensa de 250 mil dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI

Ante esta captura, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó que la cooperación bilateral ha permitido obtener resultados concretos.

EMBAJADOR RECONOCE A AUTORIDADES MEXICANAS

“La cooperación, la colaboración y la coordinación generan resultados reales. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos”, expresó el diplomático estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.