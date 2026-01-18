Romero alerta que reforma electoral busca control político y podría abrir paso a dinero ilícito

CDMX.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la reforma electoral que impulsa Morena, dijo, no es un ajuste técnico ni una modernización legal, sino un proyecto de control político que pone en riesgo la pluralidad, la equidad en las elecciones y la democracia mexicana, al abrir la puerta a dinero del crimen organizado.

Romero sostuvo que el PAN está a favor de una reforma electoral “real”, pero se opone a una diseñada desde el Ejecutivo, elaborada por militantes del partido en el poder y en la que, afirmó, se excluye a la oposición y a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA

“Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir y lamentamos la cerrazón de la titular del ejecutivo que con total soberbia se atreve a decir que no tiene pensado reunirse con la oposición. Por eso a esta reforma la llamamos Ley Maduro: porque sigue el mismo camino que llevó a Venezuela a la captura institucional y al autoritarismo”, señaló en un comunicado.

El dirigente explicó que, en su opinión, en Venezuela la democracia no se destruyó de un día para otro, sino que se fue debilitando desde la ley mediante el control del órgano electoral, la eliminación de contrapesos y la construcción de mayorías artificiales, una lógica que, sostuvo, hoy se repite en México.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es falso’: Fiscalía de Sonora frena rumor sobre robo de cadáver en traslado a Mexicali

Como parte de sus señalamientos, Romero se refirió al financiamiento público como el componente “más delicado” y sostuvo que Morena busca reducirlo “no por convicción democrática, sino porque ya no lo necesita”. Añadió: “Lo que más nos preocupa es que esta reforma normaliza el dinero del crimen organizado en la política, particularmente el que proviene del narcotráfico”.

En ese contexto, dijo que existen antecedentes documentados de financiamiento ilegal en campañas, como el huachicol fiscal, los casos de La Barredora y los Carmona, además de sanciones internacionales y retiro de visas a políticos vinculados al partido oficial. “Reducir el financiamiento público sin fortalecer la fiscalización no combate la corrupción: la legaliza. No defendemos el dinero público; defendemos los controles”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: PRI denuncia ‘línea peligrosa’ de Morena en Campeche tras detención y relevo de rector

Romero también alertó sobre el riesgo de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y centralizar funciones que, afirmó, deben ser autónomas, al considerar que eso regresaría al país a un esquema en el que el gobierno organizaba las elecciones. Asimismo, señaló que eliminar mecanismos de representación proporcional con el argumento de austeridad no atiende, en su versión, el problema de la sobrerrepresentación, y afirmó: “Con el 54 por ciento de los votos se quedaron con el 73 por ciento del Congreso”.

Al reiterar la postura institucional del PAN, Romero sostuvo: “Sí a fortalecer la democracia, no a destruirla. Las elecciones se ganan con votos, no con miedo, no con dinero ilegal ni con árbitros sometidos. Aquí no está en juego una ley: está en juego la democracia misma de nuestro México”. Con información de El Universal