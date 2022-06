Detención de Salvador Cienfuegos ‘enfureció’ a AMLO y bajó extradición de capos

Fue durante la conferencia mañanera que el mandatario se molestó porque Estados Unidos no tomó en cuenta a México para esta investigación y decidió revisar los documentos al considerar que detrás de la indagatoria había motivaciones políticas y electorales.

Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que se enojó, pero tuvo que aguantarse cuando se dio a conocer la detención del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos , y por eso solicitó a Estados Unidos el expediente para revisar de qué acusaban al militar.

“Entonces, ya se revisa el expediente, se hace una investigación con la fiscalía. No hay nada, no hay pruebas, y como sabía yo de que los que habían armado el expediente, no sé por qué razón. (...) Tengo mis hipótesis”.

“Una, porque venía la elección, esto se dio en vísperas de las elecciones en Estados Unidos y a lo mejor buscaban la confrontación, porque han de haber dicho: ‘Se va a enojar mucho el Presidente de México —y sí me enojé, nada más que me aguanté— y va a haber ruptura, y esto va a convenir a otro candidato’. Es una. Dos, venganza contra el Ejército mexicano. Y, tres, cuatro, bueno, todas”, subrayó.

Si embargo, este ‘enojo’ habría frenado el ritmo de extradiciones de narcotraficantes a aquel país.

El arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, ocurrido en octubre de 2020, “enfureció” a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, revelaron documentos del Capitolio, publicó el diario Milenio.

Y es que durante 2019 las autoridades mexicanas concedieron la extradición a Estados Unidos de 36 narcos, un nivel que se mantuvo en 2020, cuando 32 delincuentes fueron enviados a ese país, pero para 2021 la cifra se redujo a la mitad: solo 16 capos salieron de México rumbo a una prisión estadounidense. En lo que va de 2022 se reportan ocho criminales puestos en un avión.

“Los arrestos y extradiciones de alto nivel aumentaron en 2020, hasta la detención de Cienfuegos”, describió el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos a través de dicho documento. “En octubre de 2020, Estados Unidos arrestó al ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos por cargos por drogas; la medida enfureció al gobierno mexicano y generó una cooperación limitada en materia de seguridad”, dijeron.

En los últimos tres años y medio, la cancillería ha extraditado a Estados Unidos a un total de 187 personas. Entre los delitos de los que se les acusa se encuentran delincuencia organizada, lavado de dinero, secuestro, homicidos y terrorismo, entre otros.

En territorio estadunidense las extradiciones que más interesan son las de narcotraficantes de alto perfil, que una vez en el banquillo de los acusados han pactado con las autoridades la entrega de millones de dólares en bienes y propiedades, que van directo a las arcas del Departamento del Tesoro norteamericano.

La extradición de narcos también resulta benéfica para ese país porque una vez en Estados Unidos, han logrado acuerdos de cooperación con los narcotraficantes para reducir sus sentencias, a cambio de información estratégica sobre las operaciones del cártel de la droga al que pertenecen, o en el algunos casos, sobre la organización rival.