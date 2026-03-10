Detienen en Reynosa a ‘El Cherrys’, ligado a ataques con drones y bloqueos en la Ribereña

/ 10 marzo 2026
    Detienen en Reynosa a 'El Cherrys', ligado a ataques con drones y bloqueos en la Ribereña
    También se le relaciona con la logística y ejecución de bloqueos carreteros. ESPECIAL
El Universal
El Universal

Captura

Tamaulipas

FGR

Las autoridades lo relacionan con ataques con drones y con la organización de bloqueos mediante vehículos incendiados

REYNOSA, TAMPS.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Manuel González Carrizales, alias “El Cherrys”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo.

La captura se realizó durante un operativo en la colonia El Anhelo, en esa ciudad fronteriza, como parte de acciones federales desplegadas en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza reforma para recortar ‘pensiones doradas’: comisiones del Senado la aprueban y va al Pleno

De acuerdo con información preliminar, González Carrizales es señalado como integrante de la facción Metros y es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos recientes registrados en municipios de la zona ribereña.

Entre los señalamientos, se le atribuyen agresiones con drones dirigidas contra cuerpos de seguridad en la llamada frontera chica, así como un ataque contra el encargado de seguridad en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

TE PUEDE INTERESAR: Niega gobernador de SLP nepotismo si su esposa se postula para sucederlo

También se le relaciona con la logística y ejecución de bloqueos carreteros mediante la quema de vehículos en distintos puntos de la Ribereña, hechos que han sido reportados en el contexto de incidentes violentos en esa franja del estado.

Tras la detención, fuerzas federales mantuvieron el despliegue de seguridad en la región con el objetivo de reforzar la vigilancia y evitar nuevos episodios de violencia.

