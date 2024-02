Dice Xóchitl que sí debatirá en inglés, pero con AMLO porque ‘el candidato es el presidente’

LAS BURLAS HACIA XÓCHITL

La precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, de la oposición fue blanco de burlas en redes sociales tras viralizarse un video de su participación en The Wilson Center, en Washington, donde pronuncia la frase en inglés “You have to walk the talk”.

Incluso usuarios compararon el suceso con un video del expresidente Enrique Peña Nieto en 2008, durante un evento en el World Future Societys, en el que también tuvo una complicada pronunciación en inglés.

