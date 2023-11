¿Don Goyo volvió a despertar? Alertan posible caída de ceniza, luego de actividad del Popocatépetl

A través del monitoreo de webcams, la dependencia asegura que el volcán ha emitido vapor de agua con ligero a moderado contenido de ceniza volcánica, fumarola que se desplaza hacia el suroeste.

Ante la presencia de ceniza, Protección Civil recomienda:

No salir de tu hogar; cierra puertas y ventanas; protege nariz y boca; evita lentes de contacto; no realices actividades al aire libre; cubre las coladeras; tapa depósitos de agua; no dejes alimentos a la intemperie; no dejes a tus mascotas en el exterior; protege instalaciones eléctricas, y no trates de remover la ceniza con agua.

Actualmente, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.