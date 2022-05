“Efectos del plan de AMLO se podrían ver en un mes”, dice Tatiana Clouthier

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, estimó que los efectos del plan para combatir la inflación del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzarán a reflejarse dentro de dos semanas a un mes.

Durante una conferencia de prensa en el marco del Encuentro de Industriales 2022, Clouthier aclaró que aplicar esta medida no significa que bajarán los precios de algunos productos de la canasta básica, sino que se va a evitar que continúen aumentando.

“Los efectos empezaríamos a verlos entre 15 días y un mes para que empiecen a surgir efecto de forma integral”, aseguró.

Más para leer: La inflación ya no es transitoria, y controlarla tardará al menos 18 meses, reconoce Hacienda

Tatiana Clouthier aseguró que el plan presentado busca estabilizar los precios y que no se exista una justificación para que los precios de los productos tengan un aumento mayor.

“Esto permitiría en algunos productos finales que los precios estén estabilizados, no significa perder, es decir, voy a bajarle el precio al producto. Si no, no voy a seguir aumentando”, dijo.

Ante lo que agregó: “lo que nosotros estamos diciendo aquí con toda esta lista de acciones que se están llevando desde el gobierno federal empezando con el tema de la gasolina no hay o no habría una justificación para tener un aumento mayor”.

Te podría interesar: Intermediarios inflan ¡hasta 680%! precios de productos agrícolas

Clouthier explicó que estas medidas se aplicarán hasta el mes de octubre de este año, y confirmó que la medida temporal de seis meses será publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La funcionaria también compartió la lista de los productos de la canasta básica que tendrán cero aranceles durante la mesa en la que estuvo acompañada del presidente de la Concamin, José Abugaber, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Fernando Cervantes Díaz y Héctor Tejada, presidente de la Concanaco.

Con información de medios