En la red social de TikTok fue publicado un video que da cuenta de la situación que dejó a las personas mareadas, y es que no se sabe si hubo heridos.

A pesar de que con lluvia no deben funcionar, como norma de seguridad, en Cancún, Quintana Roo , no les importó y los juegos mecánicos siguieron operando. La situación provocó una falla en un juego, por lo que usuarios vivieron momentos de terror.

En la grabación se observa a la estructura mecánica dar vueltas sin parar con personas a bordo, al parecer, la lluvia provocó que el juego se descompusiera y la persona a cargo no pudo pararlo, mientras que otros asistentes en la feria corrieron a resguardarse debido al miedo de que pudiera colapsar.

Testigos relataron que las fuertes lluvias provocaron la falla en el juego, hasta el momento se desconoce si alguna persona resultó lesionada por estos hechos y las autoridades no se han manifestado al respecto. La feria presuntamente se encuentra en un predio a un costado de la Fiscalía General del Estado, sobre las avenidas Xcaret y Kabah.

Apenas en octubre de 2022, la Dirección de Protección Civil de Othón P. Blanco, clausuró la feria ubicada en la calle Constituyentes del 74 en inmediaciones de la Multiplaza de esta ciudad, luego que un menor de siete años de edad recibiera una descarga eléctrica en uno de los juegos mecánicos.

Usuarios de redes criticaron a las personas que decidieron subirse al juego a pesar de la lluvia aunque se desconoce si empezó a llover ya que este estaba en movimiento, algunos de los comentarios que se leen son “desde que empecé a estudiar ing mecánico, no he vuelto a subirme a juegos de feria”, “Gracias, cada vez refuerzo más mi miedo para no subirme allí”, “A quien se le ocurre subir en plena lluvia???”.