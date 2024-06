‘El Pueblo sabe muy bien lo que le conviene’... AMLO se dice ‘muy contento’ por victoria de Claudia Sheinbaum

“El pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene (....). Esa idea que se fue imponiendo no solo en México, sino en el mundo, que la democracia era un sistema político de elección de autoridades democracia representativa, cuando la democracia tiene una connotación profunda, no solo es el pueblo el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo, la democracia tiene una dimensión social, porque la democracia significa tener gobiernos que procuren el bienestar del pueblo”, dijo en su conferencia de prensa.

El mandatario aseguró que los resultados en la elección presidencial de ayer queda marcado con un momento excepcional, extraordinario y glorioso por la elección de una mujer presidenta después de 200 años de historia de la fundación de la República.

“Hablamos ayer, la felicite, estoy muy porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que sólo gobernaron México hombres desde la primera República federal, desde el primer presidente de México Guadalupe Victoria, desde entonces hasta el 2024, 200 años, además la candidata más votada de la historia de México, la que obtiene más votos de los que hemos participado o los que hemos ocupado el cargo de presidente, es algo histórico”, dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa.

“Además una mujer inteligentes, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos, es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones que se formo en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México, es una mujer con mucha experiencia, me jubilo el arte de gobernar porque no voy a ocupar cargos, ya fue jefa de gobierno en la Ciudad de México entre otros cargos. Sobre todo una mujer honesta que eso es importantísimo, es realmente un hecho histórico, estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso”, comentó el mandatario federal.

AMLO RECLAMA A LOS ASESORES DE LA OPOSICIÓN POR HACER ANUNCIOS DE VICTORIA “INEXISTENTES”

El presidente López Obrador arremetió en contra de los asesores de la oposición por haber hecho pronunciamientos sobre la supuesta victoria en los comicios, ya sea a nivel estatal o federal, pues dijo que sin prueba alguna orillaron a difundir el mensaje de victoria tras el cierre de las casillas en las entidades de México.