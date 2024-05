El rosa mexicano no es exclusivo del INE, señalan consejeros

Ciudad de México. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, Martín Faz y Carla Humphrey dijeron que nadie tiene la exclusividad del rosa mexicano, y el único registro del órgano ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el de su emblema.

En conferencia de prensa, se les preguntó si comparten el criterio expuesto la víspera por la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, quien solicitó a los candidatos –y a los grupos que los apoyan– no usar el color que desde hace varios años identifica al INE.

Les pidió un comportamiento cívico y subrayó que el color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa; “este uso por otras organizaciones, hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre”.

A pregunta específica, los tres respondieron que el INE tiene un manual de identidad institucional que incluye una paleta de colores (con el rosa mexicano y similares), y que la postura de Taddei es una opinión personal. Igualmente, dijeron que el reciente uso de otros tonos en los boletines de prensa y en actos públicos no fue una decisión tomada en la mesa de consejeros.

Sobre la petición de Morena de que el INE cambie su color oficial, porque el uso que le da la abanderada presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afecta los principios electorales, señalaron que se deberá hacer el análisis jurídico correspondiente y generar un proyecto de acuerdo para ponerlo a consideración del Consejo General.

Por lo pronto, subrayaron que todos los materiales para la elección, en los que viene el logo del INE –que incluye el color rosa mexicano– ya están entregados en los 300 consejos distritales del país.

“Considero que los ciudadanos se han manifestado en libertad, conforme a sus definiciones, y esa libertad sigue existiendo; el uso de los colores no es exclusivo de nadie. Imagínense, tendríamos que entrar a quitar (el rosa) a gobiernos, partidos. No, es una parte ciudadana que así quiso identificarse, como han hecho cuando van a ver películas de cine”, dijo Zavala al responder si los promotores de la denominada marea rosa deben elegir otro distintivo.

También frente a la prensa, Faz anotó: “no me gusta que se asocie el color de identidad del instituto a una candidatura en particular, pero es mi gusto muy personal; puede ser malo o bueno, pero de ahí a suponer que se puede prohibir que se use el color del cual no tenemos exclusividad... de lo que sí tenemos del logo con registro ante el IMPI”.

“La ciudadanía puede usar el color que quiera; insisto, yo preferiría que no haya una identificación, pero eso no es óbice para decirle algo en un sentido o en otro. Creo que es un llamado válido de la presidenta, pero es personal, no institucional”.

Humphrey consideró que los colores no tienen registro de nadie, aunque mencionó que preocupa esta posible asociación con una candidatura. El llamado que hace la presidenta es personal.

