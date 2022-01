¿Emma Coronel no es la esposa de ‘El Chapo’?, según Anabel Hernández, no realmente

El libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández, revela que Emma Coronel Aispuro no es realmente esposa de ‘El Chapo‘.

La investigación señala que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, verdadero nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa, sigue casado legalmente con su primera esposa, Alejandrina Salazar con quien tuvo cinco hijos.

De acuerdo con la autora, Emma Coronel habría asegurado que se casó con el capo “bajo la ley de lo divino” en julio del 2007, sin embargo, Anabel Hernández verificó el matrimonio con su primera esposa el año pasado.

La investigación de Anabel Hernández a la que tuvo acceso The New Yorker, señala que Guzmán sobornó a un sacerdote en Sinaloa para que lo casara con Aispuro, quien en ese momento tenía 18 años. Se rumora que la celebración fue enorme, no obstante, Aispuro sostiene que fue una celebración pequeña en la que únicamente estuvieron presentes sus familias.

Además, que ella no sabía que su esposo era un narcotraficante, y menos que era uno de los más buscados.

