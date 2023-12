Empresa de EU que arrendará aviones para Mexicana es cuestionada por presuntos sobreprecios

El primer vuelo realizado ayer fue en un Boeing 737- 800, uno de tres que pertenecían a la Fuerza Aérea Mexicana y que se incorporaron a la renovada empresa para dar inicio a sus actividades.Otros dos aviones Embraer ERJ 145 fueron rentados a Transportes Aéreos Regionales (TAR), bajo condiciones que aún no han sido reveladas.El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que SAT Aviation Holdings, antes Petrus Aero Holdings, con base en San Antonio, Texas, rentará una decena de aviones Boeing, que conformará la columna vertebral de operaciones de la nueva Mexicana militar.“Estarán llegando los primeros meses (de 2024); son de una empresa americana, hicimos todo un procedimiento de licitación donde fue la ganadora y ya hemos estado trabajando con ellos para poder tener estos aviones que requerimos”, dijo el General.Comentó que “inicialmente” serían 10 aviones Boeing rentados con todo y tripulación, y aseguró que se dará cumplimiento a reglamentaciones nacionales “en cuanto a que las tripulaciones tienen que ser de origen mexicano y todo apegado también a lo que establece la Fuerza Aérea Mexicana”.REFORMA publicó en agosto pasado que la empresa Petrus Aero Holdings, actualmente SAT Aero Holdings, fue contratada por la Sedena para rentar aviones, tripulaciones e incluso dar mantenimiento a la flota de la nueva Mexicana.Dicho convenio generaría utilidades millonarias a la arrendadora con un margen de 28 por ciento sobre la inversión por cada aeronave rentada.Especialistas en aviación coincidieron en que existen “alertas rojas” sobre la arrendadora. Por ejemplo, Rodrigo Pérez Alonso consideró necesario que la Sedena explique bajo qué criterios estableció este contrato, pues SAT Aero Holdings es una empresa de reciente creación.“No figura entre las principales empresas de arrendamiento de aeronaves a nivel internacional. Tampoco se conoce bajo qué condiciones se arrendarían las 10 aeronaves Boeing 737-800 con las que iniciaría la operación de la aerolínea del Estado”, manifestó.Según el preacuerdo difundido por REFORMA, la arrendadora está integrada por Eviacorp Aviation Services, dirigida entonces por Luis Evia, quien ha trabajado como proveedor de Sedena; y por Península MRO Services, que era dirigida por Félix Sánchez, ex director de operaciones de la antigua Mexicana en la época que quebró.Rogelio Rodríguez, otro especialista en el sector, destacó que Luis Evia es un personaje ligado a entidades comerciales con la extinta Mexicana y con Aeroméxico.“No es alguien improvisado, pero no ocupó cargos directivos mayores y no es un hombre con experiencia en materia comercial, siempre ocupó cargos secundarios”, destacó.Pero arranca con flota limitadaDurante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el General reconoció que será hasta dentro de dos años cuando la compañía pueda adquirir aviones nuevos y que, por el momento, no es posible determinar cuándo reportará utilidades.“Se está iniciando la operación con cinco aviones, pero tenemos considerado, a partir del siguiente año, a través de una empresa americana, hacer la renta de otros aviones Boeing. También estamos en pláticas con la empresa Boeing para ver aviones en venta de los que tengan disponibles a partir del 2024, aviones para construcción, que estos quizá se tardarán unos dos años. Estamos en espera de las cotizaciones”, dijo.-¿Se mantiene el 2029 como el punto de equilibrio para que sea autosuficiente?, se le preguntó.“No lo tengo. Creo que ya hizo nuestro personal esa proyección, pero está vinculada a tener los 10 aviones que se contrataron con SAT Holding. A partir de que los tengamos, que tendríamos la flota completa para inicio de operación, estaremos ya una corrección de la proyección para poder establecer el punto de equilibrio de la aerolínea. Ahorita no lo tenemos”, respondió.Pese a las limitaciones del equipo, José Gerardo Vega, director del Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica, informó que la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia 14 destinos del País.Y adelantó que, en próximas fechas, se agregarán vuelos a Nuevo Laredo, Tamaulipas; Uruapan, Michoacán; Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde actualmente no hay vuelos de aerolíneas.A través de un enlace, entre el AIFA y Palacio Nacional, el director de Mexicana de Aviación, Sergio Montaño, informó que, hasta el momento, se ha concretado la venta de 425 boletos.Refirió que la política de la empresa es mantener precios accesibles, tanto en vuelos sencillos, como redondos, con los impuestos incluidos y un equipaje de hasta 25 kilos. AMLO A LA DISTANCIA A pesar de ser uno de los proyectos principales de su Gobierno, el Presidente López Obrador no estuvo presente en el reinicio de vuelos de Mexicana de Aviación.El Mandatario encabezó su habitual conferencia en Palacio Nacional y participó en un enlace hasta el AIFA, desde donde despegó el primer vuelo comercial de la aerolínea, con destino a Tulum.Cuestionado sobre su ausencia, AMLO argumentó que decidió no acudir porque ha viajado mucho en los últimos días y, además, tiene pendiente la entrega del texto de su nuevo libro.-¿Por qué no voló en el viaje inaugural?, se le preguntó.“Porque he estado viajando mucho, bastante”, respondió.