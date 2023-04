En 10 días, recuperan en Túnez 210 cuerpos de migrantes

En menos de dos semanas, 210 cuerpos de migrantes que aparecieron en la línea costera de Túnez, fueron recuperados por la guardia costera, ante un aumento en la migración regional durante los últimos meses.

De acuerdo con los informes preliminares que se practicaron a los cadáveres, se concluyó que los migrantes eran del África subsahariana, de acuerdo con un funcionario de la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Naufraga bote de migrantes en el Mediterráneo; mueren 2 y desaparecen 20

De los 210 cuerpos recuperados durante 10 días contados a partir del 10 de abril, 70 fueron encontrados en las playas de Sfax, Kerkennah y Mahdia, de acuerdo con información proporcionada por el fiscal Faouzi Masmoudi, que supervisa los asuntos migratorios. Esas tres zonas son usadas como puntos de partida para los intentos de migración.

La cifra en aumento de migrantes muertos ha provocado el desbordamiento en la capacidad de un hospital en Sfax, cuya capacidad máxima es de 40 cuerpos, por lo que autoridades están tratando de acelerar el entierro de las víctimas tras las pruebas de ADN y las identificaciones por parte de familiares.

El año pasado, autoridades se habían comprometido a habilitar un cementerio especial para migrantes, tomando en cuenta que no son musulmanes, sin embargo Ben Amor, vocero de una organización no gubernamental especializada en temas migratorios, aseguró que el sitio aún no está listo y eso genera problemas para encontrar lugares de entierro.

Túnez ha sido utilizado por muchos africanos, que no necesitan visa para viajar a ese país, como un trampolín hacia Europa, mientras que otros también provienen de Libia, en la frontera con Túnez.