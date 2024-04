En CDMX ‘el perdedor, como en Veracruz, sería López Obrador’: Asegura Riva Palacio que las victorias de Brugada y Nahle están en riesgo

“Una derrota en la Ciudad de México no podría atribuírsele a Sheinbaum... El perdedor, como en Veracruz, sería López Obrador, lo que debe preocupar a la oposición porque el enemigo que tienen enfrente es el Presidente, dispuesto a hacer lo necesario, legal o no, por ganar” , advierte.

“López Obrador no se quedó con los brazos cruzados cuando le dieron los resultados y ha estado trabajando y presionando a la militancia de Morena para evitar las derrotas en dos de las entidades con mayor peso electoral y que tienen el potencial de incidir en la elección presidencial si se perdieran”, afirma.

De acuerdo con esas encuestas, las tendencias electorales no favorecen ni a Brugada en la CDMX, ni a Nahle en Veracruz , sino a sus opositores, Santiago Taboada (PAN) y José Yunes (PRI).

Respecto a Brugada, el periodista opina que si bien hay sobre ella denuncias de corrupción, como las hechas recientemente por su contrincante a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada , “no está manchada como lo está Nahle. Pero sus problemas no son menores”.

Pero los presuntos actos de corrupción de Nahle no acaban ahí: también aseguran que la morenista tiene un piso en Nueva York, además de la revelación de “algunos audios que la comprometen en presuntas corruptelas en Dos Bocas, con personas vinculadas a los hijos del presidente”.

Para el periodista “lo que está sucediendo en el partido en el poder no se había visto desde que irrumpió Morena en el escenario nacional en 2015, ni siquiera en las elecciones intermedias de 2021, cuando tuvo una derrota importante en la Ciudad de México”.

“La forma atrabiliaria como la hizo candidata el Presidente, provocó una fractura en las clientelas de Morena y con Sheinbaum. López Obrador exigió a Delgado resolver el conflicto entre ellas, pero no ha podido. De hecho, los choques entre sus equipos de campaña cada vez son más evidentes”, refiere.

El conflicto entre Brugada y Sheinbaum no es sólo porque le haya quitado la candidatura a Harfuch, asegura el editorialista, sino porque la candidata presidencial cree que “ella no garantiza el triunfo de Morena porque considera que no tiene la estatura para gobernar la ciudad”.