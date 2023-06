Encuentran muerto a líder del PVEM en Guerrero que fue secuestrado

La familia dijo que González Ríos fue interceptado por un grupo de hombres armados cuando caminaba en el centro de Copala.

La noche del miércoles, a través de redes sociales, comenzó a circular un video de Jesús González Ríos en el que señala que recibió amenazas de muerte de un grupo armado.

“Desde el primero de mayo, un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la Presidenta Municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, dice en el video.

