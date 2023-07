Por Edgar Sandoval, Jay Root and J. David Goodman

Durante más de dos años, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha seguido una estrategia cada vez más agresiva en la frontera, al enviar miles de soldados de la Guardia Nacional y policías para patrullar el río Bravo poniendo a prueba los límites legales de la acción estatal sobre inmigración.

Pero en las últimas semanas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Texas han llevado esas tácticas mucho más allá y se han embarcado en lo que el estado ha llamado una operación para “defender el frente”, según entrevistas con funcionarios estatales y documentos revisados por The New York Times. Esto ha revelado que fortificaron las riberas del río con hileras de alambre de púas adicionales, han negado agua a algunos migrantes, les han gritado a otros que regresen a México y, en algunos casos, no han alertado deliberadamente a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza que podrían ayudar a los grupos a llegar a las orillas y presentar solicitudes de asilo.

El enfoque cada vez más brutal e independiente ha alarmado a personas dentro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la principal agencia responsable de aplicar las políticas fronterizas del gobernador. Varios agentes de Texas han presentado quejas internas y expresado su oposición.

La realidad de esas tácticas en una zona de la frontera, cerca de la pequeña ciudad de Eagle Pass, fue detallada en un correo electrónico por un médico de la policía estatal, quien describió a migrantes exhaustos que se habían cortado con los alambres de púas, un adolescente que se fracturó una pierna para escapar las barreras y oficiales a los que se les instruyó no darle agua a los migrantes sedientos bajo un calor peligroso.

Las acciones descritas en el correo electrónico provocaron una condena generalizada de los demócratas de Texas en el Congreso y de la Casa Blanca luego de que el Houston Chronicle informara sobre el correo electrónico.