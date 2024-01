‘Es un negocio’, mujer tiene 20 hijos de 20 padres distintos y no piensa parar por las ayudas

“Ni idea, la verdad yo me fui de rumba y en esa rumbita me gustó el muchacho y así quedé, la verdad no sé ni dónde vive, no lo conozco ni tampoco me interesa” , dice, sobre el padre de su último hijo.

Doña Martha vive con los 17 menores y embarazada del vigésimo en una casa de apenas tres habitaciones, aunque hay asociaciones que se han volcado con ella para darle un espacio mejor.

Mientras, ella asegura que no va a parar y explica su día a día de esta manera: “Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente es hasta bueno, porque así no trabajo, con las ayudas del Gobierno, con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan, también si me veo muy atrancada o algo así, me voy para la iglesia y me ayudan”, añadió.

Según Infobae, Doña Martha recibe alrededor de 464 euros como apoyo por sus hijos, lo que le llega más o menos para salir adelante, aunque su historia ha sido muy criticada y puesta en duda.

