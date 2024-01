‘No eres el papá, eres el padrastro’, así le reclamó una mujer a su pareja por regañar a su hija

“Me molesta que no me quieras dar mi rol como padre que ya me he ganado. Entonces si yo soy el padrastro, una cosa es quererla y otra mantenerla. Entonces que venga Héctor (el padre biológico) y la mantenga, porque de aquí en adelante yo ya no te voy a dar nada para la niña. Si yo no tengo que ser el padre porque no salió de mí, ni modo, que venga Héctor y la mantenga”.

La discusión viral ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Algunos usuarios apoyan a la mujer, argumentando que el padre biológico es el único que tiene derecho a ejercer la paternidad. Otros apoyan al hombre, argumentando que él ha sido quien ha estado presente para la niña y que, por lo tanto, tiene derecho a ser considerado su padre.

Sin embargo, lo cierto es que la discusión no tiene una respuesta fácil. Cada familia es diferente y debe decidir qué es lo mejor para sus hijos. En este caso, parece que la mujer y el hombre no han logrado ponerse de acuerdo, y esto podría tener consecuencias negativas para la niña.

