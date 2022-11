‘Es una copia del viejo régimen’, Monreal critica ‘cargada’ de gobernadores a presidenciables

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, protestó por los pronunciamientos de gobernadores a favor de un o una aspirante presidencial de cara a las elecciones de 2024.

Mediante su cuenta de Twitter, el senador dijo que el hecho de que las y los gobernadores se pronuncien ya por un candidato a la presidencia “anticipa una cargada arbitraria y antidemocrática, y provoca que se cometan delitos de financiamiento ilegal y campañas adelantadas”.

Dijo que se trata de “una copia del viejo régimen” al que combatido su partido, por lo que “no debe tolerarse”.

El pasado 27 de octubre, Monreal, aseguró que si no ha dejado su partido es por respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista en el Senado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recordó que él es fundador de ese partido y ha caminado junto a López Obrador por 26 años, por lo que no dejará Morena por la puerta trasera.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, dijo.

Monreal denunció penalmente a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp entre él y el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en su programa “Martes del Jaguar”.

El senador dijo que no le “sorprenden” los intentos de frenar sus aspiraciones presidenciales, aún cuando en esta ocasión las “injurias” provengan del interior del movimiento que ayudó a fundar.

“Lejos de amedrentarnos, nos alientan a sentar las bases para alejarnos de estas malas prácticas y hacer valer el Estado de derecho”, comentó.

Por esa razón decidió presentar una denuncia penal ante la FGR, por la probable comisión de delitos en su contra, con la intención de frenar lo que llama “calumnias”, pero, dice, también de detener “el proceso de descomposición política a la que estas prácticas están dando lugar”.

El 29 de octubre, Ricardo Monreal pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que “se sitúe en su función”, al destacar que “ya inició un proceso también” para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Le diría que hay que situarse en la función y le diría al partido que fije las reglas para que el piso no esté disparejo, para que no haya cargadas insultantes y para que haya un juego limpio”, aseguró en una conferencia de prensa en Uruapan, Michoacán, en alusión a las visitas que ha realizado en fechas recientes a los congresos locales para promover la reforma que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

“Lo he visto más decidido en las últimas cuatro semanas, incluso cuando se creía que la cargada, por lo que veo en el camino, pudiera estar con la jefa de gobierno, con miles de espectaculares, bardas, mantas, mensajes políticos. La cargada ahora está muy indecisa”, señaló.

“No es deseable ningún tipo de cargadas. Yo creo que la militancia de Morena no va a hacer caso de defenestraciones, de ataques bajos, de adoctrinamiento en contra de un aspirante; aunque lo hagan y aunque lo practiquen, hay un movimiento muy maduro que ha consolidado Morena y, aunque insistan en lastimar, ofender, denunciar ilegalmente, intervenir comunicaciones privadas o intentar deteriorar la imagen de adversarios, no les va a funcionar”, concluyó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) manifestó su preocupación sobre el uso de recursos públicos en la promoción de las aspiraciones presidenciales de sus compañeros morenistas.

“Lo que a mí me preocupa, es el uso de recursos públicos, porque ahora que venía aquí, lleno de bardas, de espectaculares, de lonas. ¿Quién paga eso? ¿No es campaña personalizada? ¿No es campaña adelantada?”, preguntó.

En ese sentido, señaló que aunque se utilicen recursos privados para pagar estas campañas es un delito que puede poner en riesgo su registro ante el INE. “Y deben de tener cuidado los compañeros, de verdad, porque en su momento les van a ejercer este recurso, que ahora ya están planteando en el INE”, dijo en alusión a la oposición.

Consideró que el país está en un proceso de “transición política” que inició en 2018 el presidente López Obrador y que ésta no concluirá en seis años.

