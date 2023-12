Escándalo ‘Real’, Reina Letizia de España habría sido infiel con su excuñado

Junto a la foto compartió el siguiente texto: “ Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

La segunda etapa, en la que habrían sido amigos y confidentes, según las declaraciones de Del Burgo, no coincidirían con la imagen que él mismo publicó de Letizia embarazada, ya que sus embarazos de Leonor y Sofía fueron en 2005 y 2007 respectivamente.

La reina consorte se casó en 1998 con el escritor Alonso Guerrero Pérez, de quien se divorció un año después. El Rey Felipe VI es su segundo matrimonio, tras haberse casado en 2004 en una ceremonia que cautivó a España y a la prensa internacional.

A pesar de que Del Burgo decidió eliminar posteriormente todos los posteos, en su cuenta de X aún permanece la siguiente aclaración al respecto: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.