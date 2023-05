‘Escuché sus gritos’, sobreviviente del incendio de globo en Teotihuacán cuenta la tragedia

El pasado 1 de abril, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, se reportó un accidente el cual dejó dos personas muertas y una niña de 13 años lesionada tras la caída de un globo aerostático en el Estado de México.

En entrevista para el programa Primer Impacto de Univisión, Regina Atzini, la sobreviviente al accidente en Teotihuacán relató lo que vivió durante la caída del globo aerostático, en donde fallecieron sus padres, Viridiana Becerril Sarmiento, de 39 años, y José Edgar Nolasco Chávez de 50 años, y quienes fueron entregados a sus familiares, para trasladarlos a la Ciudad de México de donde son originarios, y darles sepultura.

“No le tengo miedo a la muerte, sé que mis papás están ahí, esperándome, en algún momento, y me quedo con la enseñanza de que tu mundo puede cambiar”, exclamó la menor de edad durante la entrevista.

Ese sábado por la mañana, los padres de Regina salieron a Teotihuacán para festejar el cumpleaños de su hija, por lo que el viaje en globo aerostático era una sorpresa.

La sobreviviente Regina relató lo que sucedió.

Durante el accidente, la canasta comenzó a incendiarse con 4 personas dentro de ella, el piloto del globo fue el primero en saltar, seguido de Regina quien presentó fracturas y quemaduras, posteriormente saltó Viridiana quien murió tras el impacto y por último, José, pero fue muy tarde, el hombre falleció quemado con la canastilla y descendió junto con el globo.

“Mi mamá gritaba, mi papá gritaba, todo ardía y se empezaba a quemar”, contó la menor de edad, además que mencionó que no logró ver al piloto, “fue antes de mí, me imagino, porque cuando yo estaba abajo no se aventó”, afirmó.

“Mi mamá cayó al lado mío y no se paró. Me levanté y empecé a gritarle a la gente por ayuda. Todos se me quedaban viendo, sorprendidos. Pasaron dos minutos, escucho los gritos de mi papá, veo el globo arriba, veo cómo se está incendiando y fue un dolor sorprendente porque era consciente que mi mamá ya había muerto”, comentó Regina.