Esposa de ex funcionario de Tlalnepantla asesinado acusa a edil del crimen

Tlalnepantla, Méx. Erika González, esposa de Luis Antonio Gutiérrez, ex director de administración en el gobierno de Tlalnepantla asesinado ayer dentro de un auto, a un costado de la plaza comercial Sentura; acusó del homicidio al alcalde con licencia y actual candidato a relegirse como edil por la coalición PRI-PAN-PRD-Panal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado.

“Mi esposo tenía pruebas y había decidido denunciar los malos manejos en la administración del Presidente de Tlalnepantla Marco Antonio Rodríguez Hurtado”.

“Mi esposo no tenía enemigos y su único error fue el haber colaborado en el municipio de Tlalnepantla con Marco Antonio Rodríguez. Culpo a él de haber cometido este agravio hacia nosotros; solicito a la gobernadora Delfina Gómez y al fiscal del estado de México (José Luis Cervantes) que nos apoye, que nos ayude para que esto no quede impune”, dijo.

A través de sus redes sociales y de un video, Erika González narró cómo fue agredido su esposo cuando viaja junto con ella y su hija en el auto. “Fuimos agredidos con pistola en la camioneta en Sentura”.

Sus hijas también demandaron a las autoridades brindar protección a la familia y que brinde justicia y que la muerte de su padre no sea en vano “porque el no hizo nada malo solo fue más fácil mandarlo a callar de esa manera. Que la muerte de mi papá no quede impune y que se de con el responsable que estamos seguras que es Marco Antonio Rodríguez Hurtado ya que mi papá laboró con él como director de administración”, difundieron.