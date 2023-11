Este reto viral de TikTok podría estar detrás de la desaparición de menores en Sinaloa

Las autoridades de Sinaloa se encuentran en alerta ante la propagación de un peligroso reto en la plataforma TikTok, que ha llevado a un adolescente de Los Mochis a desaparecer por 48 horas, desencadenando una serie de preocupaciones y acciones por parte de las fuerzas de seguridad y la comunidad en general.

El desafío consiste en simular una desaparición forzada durante 48 horas, con la intensidad de la búsqueda por parte de las autoridades, determinando la cantidad de puntos obtenidos.

Esto incluye la emisión de alertas Amber y operativos para localizar a la persona desaparecida. La práctica busca incentivar a los jóvenes a abandonar sus hogares, dejándolos incomunicados de sus familias, lo que podría exponerlos a diversos peligros, especialmente en un estado donde opera el Cártel de Sinaloa.

MENOR DE EDAD HUYE DE CASA PARA CUMPLIR CON EL #48CHALLENGE DE TIKTOK

El caso más reciente involucra a José Alejandro “N”, de 12 años, quien salió de su domicilio en el fraccionamiento Viñedos, al norte de Los Mochis, el pasado 19 de noviembre sin que sus padres lo notaran. Captado por las cámaras de vigilancia a las 5:46 a.m., la familia no se dio cuenta de su ausencia hasta las 7:50 a.m.

Tras la denuncia presentada en la Fiscalía General del estado, se activaron los protocolos de búsqueda, logrando localizar al joven en una plaza comercial al mediodía del domingo. Sin embargo, José Alejandro se volvió a escapar con la intención de cumplir con el reto de las 48 horas y fue encontrado posteriormente en unas fincas abandonadas del sector centro.