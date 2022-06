Este viernes AMLO inaugurará Dos Bocas... aunque aún está lejos de producir

El presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará el viernes la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que forma parte de su promesa de llevar al país a la “autosuficiencia energética”, aunque el complejo operaría al 80% de su capacidad, en el mejor de los casos, a fines del 2025, dijeron fuentes enteradas del tema a la agencia Reuters.

Hace tres años, el mandatario y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguraron que la refinería estaría lista para el 2022, algo que expertos vieron imposible. Además aseguraron que costaría 8,000 millones de dólares y ahora admiten que serán 12,000 millones de dólares, aunque otros calculan más.

Pero a días de la anunciada inauguración de Olmeca, que eventualmente tendrá una capacidad de 340,000 barriles por día (bpd) de capacidad, Nahle y el propio presidente dicen que se inaugurará una “primera etapa” del complejo refinador, que tendrá 17 plantas y que esperan que para el 2023 esté en producción.

El mandatario aseguró el viernes que estaría a todo vapor a fines de año o inicios del 2023, pero fuentes vinculadas a la obra dijeron a Reuters que la propia Secretaría de Energía ha estimado que la refinería opere a fines del 2025 o hasta entrado el 2026 al 80%, un porcentaje alto frente al promedio local.

Más para leer: ‘Habría importación gasolinas y diésel pese a Dos Bocas’, prevén analistas

No fue posible tener un comentario de la dependencia.

Una de las fuentes dijo que “no se espera que la refinería esté completamente lista antes de la primavera de 2024”, reforzando la posibilidad de que la producción de derivados no se dé sino hasta el año siguiente, en el mejor de los casos.

“Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25 (2025). No, vamos a producir el año próximo en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes”, dijo el presidente.

Otra fuente de Petróleos Mexicanos (Pemex) coincidió en que antes del 2024 no estaría lista, aunque estén montados todos los módulos y plantas, porque faltará aún mucho por hacer en términos de finiquitos y porque de hecho muchos de los contratos con las empresas van irse ejecutando hasta entonces. “Así que lista no va a estar y hay que sumarle meses de pruebas”.

Durante meses, López Obrador dijo que la inauguración sería el 2 de julio, pero poco antes se adelantó para el 1 de julio, justo cuando se conmemora su triunfo electoral en 2018.

Con información de Aristegui Noticias