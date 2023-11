Ex diputado morenista Benjamín Saul Huerta es condenado a 3 años de prisión por abuso sexual de un menor

El ex diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, recibió una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión por abusar de menores.

Un juez encontró las pruebas suficientes para imputar al exdiputado federal por Morena de agredir sexualmente a dos menores de edad. Cabe destacar que esta es su primera sentencia por abuso sexual pero al no rebasar los 3 años de sentencia tiene el beneficio de seguir el proceso en libertad. Sin embargo, seguirá en prisión por un segundo proceso que aún no concluye.

Huerta deberá pagar 18 mil 960 pesos como reparación del daño y no podrá comunicarse con la víctima.

Los magistrados del Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia confirmaron la sentencia al resolverse su apelación en segunda instancia y establecieron también la prohibición de que se comunique con la víctima.

El ex legislador, no obstante, no quedará inscrito en el Registro de Agresores Sexuales de Ciudad de México, luego que de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró dicho instrumento inconstitucional.

Actualmente el ex diputado se encuentra preso en el reclusorio Oriente, donde continuará preso ya que aún se encuentra pendiente un segundo proceso en su contra por el delito de violación equiparada agravada.

Este último se encuentra suspendido por diversos amparos presentados por la defensa ante un juez federal, mismos que aún están pendientes por resolverse.

BENJAMÍN SAUL HUERTA... ESCÁNDALO, APREHENSIÓN, LIBERACIÓN Y REAPREHENSIÓN

El 21 de abril de 2021 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron en un hotel de la Ciudad de México a Huerta Corona después de que un menor de 15 años de edad lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él.

Cuando fue arrestado, el entonces secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro amenazó a los policías, les afirmó que tenía fuero y que no podía ser arrestado.

Por ello, horas después fue liberado, solamente estuvo arrestado durante un par de horas. El legislador incluso acudió ese día al Congreso y votó a favor de la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Después hizo una conferencia de prensa, en donde aseguró que era inocente y dijo estar a favor de una investigación: “Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”.

La reaprehensión llegó la madrugada del 19 de agosto de 2021, cuando la Fiscalía General de Justicia acudió a su domicilio luego de que él mismo proporcionara su dirección de forma voluntaria para callar los rumores de que se daría a la fuga.