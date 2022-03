Exhiben a maestra de kinder mientras somete a un niño: “no me interesa si estás gritando”, le grita

Una presunta maestra del jardín de niños, en Porto Alegre de Soacha, en la región de Cundinamarca, Colombia, fue captada en un video maltratando físicamente a un menor de edad dentro de un salón de clases.

La grabación se hizo viral en redes sociales y muestran cómo la docente sometió al menor agarrándolo con fuerza de los brazos, mientras el menor llora y grita al momento que intenta soltarse de la maestra.

Pese a que el menor solicita ayuda, la maestra sigue sometiéndolo y gritándole. En tanto, en el fondo se escucha decir a un hombre: “deje estudiar, mijito, Silencio, silencio”.

Además, en la videograbación se ve a la mujer, quien presuntamente es la psicóloga de la estancia infantil, taparle la boca al menor con un papel.

“Silencio. No sea grosero. Si te vomitas, te tomas tu vómito. No me interesa si estás gritando. Si usted se calla lo escucho, si usted grita no lo escucho”, dice la docente.

Dicho video ha causado indignación entre los usuarios de redes sociales, mismos que se han encargado de viralizar dicha grabación que evidencia dichos ataques en contra del menor.

De acuerdo con medios locales, ante estos hechos, la Policía de Infancia y Adolescencia atendió el caso y avisó a la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, quien confirmó que la escuela operaba de manera irregular.

Hasta el momento no se ha notificado sobre los avances en la investigación en contra de la psicóloga. Autoridades locales aseguraron que tomarán medidas en su contra, sin precisar qué tipo de sanción recibirá.