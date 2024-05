Exige Xóchitl piso parejo al INE en fiscalización de gastos; Claudia ‘ya rebasó por cientos de millones de pesos’, acusa la opositora

‘NO ANDO ESCONDIENDO EL DINERO’

Xóchitl Gálvez también indicó no tener problema con que el INE le fiscalice el evento de la “Marea Rosa” porque “yo no ando escondiendo el dinero de lo que me gasto”, esto en referencia a Claudia Sheinbaum, y afirmó que se ha conducido durante los dos meses de campaña a cabalidad con los reportes de gastos.

Lo que sí solicitó la opositora es que el órgano electoral le cargue sólo una parte proporcional del gasto de la marcha, como en otros eventos de la sociedad civil a los que ha asistido.

“Voy a muchos eventos que organizan organizaciones de la sociedad civil... y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema”, refirió la aspirante presidencial.

Con respecto a Sheinbaum y su demanda al piso parejo en la fiscalización de gastos, recordó que la candidata oficialista “declaró 40 millones de gastos en su precampaña y luego la multaron con 40 mil porque nunca declara lo que realmente se gasta. Siempre anda ocultando la información”.

Incluso Gálvez Ruiz exigió que se investigue el financiamiento de campaña por parte del crimen organizado y se castigue, al tiempo que lamentó que el país se encuentre en manos de la delincuencia.

“¿Por qué no se investiga cómo está entrando dinero del narcotráfico a las campañas políticas? Ya llegó la hora. Ya llegó la hora de que se despierte y nos demos cuenta que estamos en manos de los delincuentes”, expresó en una breve entrevista.