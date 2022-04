$!Exmagistrado de Jalisco acusado de abuso sexual sigue prófugo, “me da terror que esté libre”, dice la víctima

Pese a que en Jalisco existe una orden de aprehensión en contra del exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, la Fiscalía del Estado no ha logrado detenerlo.

Mientras siga prófugo, el proceso judicial en su contra no podrá avanzar, y su víctima, una joven de 16 años, teme que Covarrubias cumpla las amenazas de muerte que lanzó hacia su tía, expareja del exmagistrado y quien no dudó en apoyar a su sobrina para que acudiera a denunciar.

“Me siento muy triste, hasta el momento no han hecho nada (por detenerlo). Me da terror que esté libre y que no hayan hecho nada para que esté en la cárcel. Él llegó a amenazar a mi familia”, dijo la joven a periodistas esta semana.

La joven consideraba a Covarrubias como su tío, por lo que nunca creyó “que esto fuera a pasar”. Comenzó a sufrir actos de abuso cuando tenía 15 años.

Su tía, Blanca Paredes, acusó que, después de interponer la denuncia, el exmagistrado les intimidó diciendo que tenía amistad con diferentes funcionarios de alto nivel, entre ellos, el gobernador Enrique Alfaro.

Covarrubias también se negó a seguir pagando la pensión alimenticia para los dos hijos que tiene con su expareja. Además, la amenazó con quitarle a los menores y promovió denuncias en su contra.

Para Óscar Arturo Díaz Torrejón, abogado de la familia y director del Colegio de Juristas de Jalisco, hay falta de interés por parte de las autoridades para detenerlo, lo que a su parecer es muestra de que existe colusión en el caso.