Exponen a Evelin Mayén, candidata del PAN, usando un arma larga durante una fiesta; ella responde: “No me define” (VIDEO)

CANDIDATA OFRECE DISCULPAS DESPUÉS DE VIRALIZACIÓN DE VIDEO DONDE SE MUESTRA CON UN ARMA AR-15

La candidata, quien busca un segundo periodo como presidenta municipal de Jilotzingo, ubicado al poniente de la Ciudad de México, no ha emitido declaraciones sobre el contenido del video a los medios de comunicación. Sin embargo, posterior a la difusión del material, Mayén compartió un video en sus redes sociales, admitiendo su participación en la fiesta.

“Del cual tengo que decirles, les pido una disculpa. Asumo mi responsabilidad, me equivoqué”, expresó Mayén en el video, justificando su acción al señalar que acababa de sofocar un incendio en la región, afectada por los recientes incendios forestales que han consumido más de 20 mil hectáreas.

“Asumo mi responsabilidad, me equivoqué. Sin embargo, un video no me define, me define mi trabajo”, agregó la candidata, destacando su trayectoria y proyectos realizados en el municipio.