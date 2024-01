EZLN: a 30 años del levantamiento guerrillero que cimbró a México

Más tarde regresaban a sus comunidades, aquellas que están próximas a Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano. Regresaban distintos. Volvían “cansadísimos pero con más pilas”, como dijo uno de ellos. Algunos eran capaces de citar tres partes y tres fuentes del marxismo en tzotzil o en tzeltal. Otros sabían técnicas militares. La mayoría endureció su actitud política en la comunidad, en la organización campesina. Pero no todos regresaban. Algunos se quedaban para especializarse, para conseguir dinero y armas, para continuar.

Un año antes: La guerrilla que no existía.

“ Ese grupo se instala en la selva y empieza a hacer su trabajo de adaptación al medio de sobrevivencia. Fueron días muy duros, había que sacarle a la montaña la comida, pues, la comida, la casa, la medicina, todo, porque no había forma de estar metiendo nada y no había apoyo de los poblados ”, dijo.

Luego surgió el EZLN con campesinos cansados de vivir así; los cinco que llegaron, llegaron procedentes de la Ciudad, cansados del agotamiento, de las formas legales de lucha y del fracaso y de las limitaciones, para no hablar del fracaso de las guerrillas de los setentas.

UN JOVEN SOÑADOR

“Antes yo escribía cosas de política, de cómo estaba lo nacional, escribía de situaciones internacionales, estaban en ese entonces las ofensivas del Frente Farabundo Martí, eran los 1,800, empezaba lo de la URSS, se empezaba a discutir lo del Mercado Común Europeo, tenía la opción de quedarme haciendo eso, análisis políticos, rollos. Pero como era joven y fuerte, también estaba eso otro”.

Relata que sus compañeros le dijeron que podría probar en la selva y lo hizo.

LA MADUREZ

Cantan pájaros y sus zapatistas lo resguardan, mientras él comenta que comenzó a trabajar antes de terminar la Universidad para pagar sus estudios, viaja y conoce el País.

“Hasta 1983, no participe en ningún movimiento brusco, por eso digo a los fotógrafos que de balde me toman, porque no hay ninguna fotografía en ningún archivo ni de Tránsito, mucho menos de un agente extranjero”.

“El pasamontañas no oculta, pues, un rostro con pasado... Tal vez un rostro sin futuro”, se le dice.