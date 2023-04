Familia LeBarón presentará denuncia en contra de policías de Coahuila por desaparición de ‘El Mijis’

Un mensaje del ex diputado y activista Pedro Carrizales, también conocido como “El Mijis”, quien en enero de 2022 fue reportado como desaparecido y un mes después localizado sin vida dentro de la camioneta en la que viajaba, misma que fue encontrada calcinada en la carretera Piedras Negras-Laredo, es una de las principales pruebas que la familia LeBarón presentará en la denuncia penal contra el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) del estado de Coahuila, al considerar a esta corporación es una de los principales responsables en la desaparición del político potosinio.

“Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los GAFES, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes”, este fue el último mensaje de audio que Pedro Carrizales Becerra, El Mijis, envió a su esposa antes de ser localizado dentro de su camioneta calcinado el 3 de marzo del 2022.

Adrián, Bryan y Julián LeBarón asistirán este jueves, 13 de abril, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para presentar la denuncia en contra de fuerzas policíacas por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de personas, desaparición forzada, homicidio y los que resulten.

“La intención es básicamente incriminar a los GATES de Coahuila, que sabemos que hay muchísimas pruebas que son corruptos, que son lo que controlan la zona en temas de las actividades ilegales, incluyendo el tráfico humano. Sabemos que fueron los últimos que detuvieron a El Mijis y tenemos pruebas, audios donde él dice, ‘me acaban de detener los GAFES, pero creo que todo va estar bien”, dijo en entrevista Bryan LeBarón.

Estas instituciones de élite de la policía han sido señaladas por diferentes violaciones a los derechos humanos. “Todos sabemos, está muy comprobado, que las fuerzas estatales en Coahuila están básicamente al cargo del crimen organizado en ese estado, ya son los delincuentes. El Mijis usó esa palabra, él así se refirió a los GAFES. Sabemos que eran fuerzas policiales de Coahuila, sin duda”, enfatizó el también activista en entrevista para Infobae.

Bryan LeBarón aseguró que se necesita desaparecer a esas fuerzas estatales y reemplazarlas ante las pruebas de corrupción.

“Esa zona es muy peligrosa y no podemos permitir que sigan matando, secuestrando migrantes y a quienes les dé la gana, incluyendo a El Mijis, todo por querer extorsionar y poder controlar todas las actividades ilícitas en la zona, eso es lo que tiene que cambiar”, apuntó.

Durante la desaparición de El Mijis, también se dio a conocer otro audio en donde Pedro Carrizales quería salir de la carretera tras ser detenido por los GAFES.

“Te sigo marcando sobre el camino mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es salir de aquí ya, no puedo ir hablando mucho mija”, se escuchó decir al ex diputado a su ahora viuda Miriam Martínez.

¿Qué le pasó a ‘El Mijis’ en Coahuila?

Pedro Carrizales se comunicó por última vez con su esposa Miriam Martínez Vargas la noche del 2 de febrero de este año. Le dijo que había sido detenido por policías no identificados en Coahuila.

El primer punto por el que pasó ‘El Mijis’ fue la ciudad de Saltillo, en Coahuila, donde estuvo entre el 31 y el primero de febrero. En un hotel de esa ciudad, Miriam Martínez Vargas se despidió de su esposo por última vez.

“Fue el último punto donde él y yo tuvimos comunicación, donde nos vimos. Ya veníamos cansados y las personas que íbamos acompañándolo decidimos descansar en el hotel. Por la noche él nos dijo que iba a continuar, que solo iba a hacer marcaciones para ayudarles (a los migrantes) a pasar. Salió a las 10:30 de la noche y ya no tuve ninguna comunicación con él hasta el día primero a las 4:20 de la mañana, diciéndome que le pasara algunas claves de teléfono porque se le había bloqueado, me dijo que lo habían detenido pero que no me preocupara, que me iba a marcar, pero ya no lo hizo”, cuenta Martínez Vargas.

Treinta días después de su desaparición, su familia identificó su cuerpo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tamaulipas. “El Mijis” habría fallecido en un accidente automovilístico en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, dos horas después de haber sido presuntamente detenido.

Al otro día por la noche, es decir, el 2 de febrero, “El Mijis” le envió el último mensaje:

“Mi amor, ya voy para allá. Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían detenido los policías, los gafes, pensaban que era de los malos pero gracias a Dios ya voy para allá. No te preocupes, te amo. Continuaba en la carretera, me tenían los gafes parado, mija. Pero ya voy allá. No te preocupes, te amo”, dice “El Mijis” en un mensaje de voz enviado por Whatsapp a su esposa, a quien también le comentó que en ese momento estaba cerca de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a una hora y media de Saltillo por autopista.

Miriam dice que no conoce Saltillo, el viaje era de entrada por salida, pero permaneció en esa ciudad tres días después del último mensaje que le envió su esposo, pues lo estaba esperando. Los días pasaban sin ninguna noticia y el dinero para seguir pagando el hotel se acababa, por lo que decidieron regresar a San Luis Potosí.

La tarde de este 2 de marzo, la familia de Carrizales se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para reconocer el cuerpo del ex diputado conocido como “El Mijis”. El accidente en el que habría estado implicado ocurrió a la una de la mañana del 3 de febrero. Dos horas antes, él se comunicó con su esposa y le dijo que había sido detenido por ‘GAFES’ en Coahuila, aproximadamente a 300 kilómetros de la carretera donde, después se sabría, ocurrió el accidente.

Desde el día de su desaparición, las fiscalías de San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León –que participaron en la búsqueda– compartieron poca información sobre lo que pudo ocurrirle al ex diputado local y activista.

Ser una figura política y tener cobertura mediática nacional no hizo diferencia en los resultados de la búsqueda de Pedro Carrizales, activista social que representa y proviene de comunidades marginadas, y en cuyo caso se repitió el patrón de las desapariciones en México: no hubo respuesta inmediata de las autoridades, las investigaciones ministeriales estuvieron detenidas y no se informó sobre los avances a la familia. En muchos de los casos los hechos nunca llegan a esclarecerse.

El 27 de febrero, medios nacionales publicaron que fuentes anónimas de la Fiscalía de Tamaulipas informaron que el cuerpo de Carrizales habría sido entregado el 23 de febrero al Servicio Médico Forense (Semefo) de ese estado. Es decir, el cuerpo habría sido entregado veinte días después de ocurrido el accidente. El 27 de febrero, la Fiscalía de San Luis Potosí envió muestras de ADN de “El Mijis” a las fiscalías de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Un día más tarde, las fiscalías de los estados que participaban en la búsqueda publicaron un comunicado conjunto en el que explicaron que “en la semana del 14 al 18 de febrero se desarrollaron operativos de búsqueda en brechas y carreteras limítrofes entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en los lugares que de manera preliminar arrojaron la información del análisis de llamadas o conectividad del teléfono” de Pedro Carrizales.

El mismo día, desde la cuenta oficial de Twitter de Carrizales, su familia aclaró que no tenía información oficial sobre el hecho, ni sobre su paradero. En el mismo mensaje solicitó a los medios no especular con lo doloroso del caso.

“Hasta este momento ninguna Fiscalía ha dado información oficial del paradero del Mijis. Rogamos a los medios de comunicación no especular con algo tan doloroso. Nosotros y las autoridades les mantendremos al tanto”, se lee en la publicación realizada ese día en la cuenta de Twitter del ex diputado local.

Este 2 de marzo, 30 días después de que ocurrió la desaparición, las autoridades forenses de Tamaulipas pidieron a la familia reconocer los restos. Después de seis horas al interior del Semefo, la activista Frida Guerrera, que apoyó públicamente la búsqueda de Pedro Carrizales, confirmó su fallecimiento a través de un escrito leído frente a medios de comunicación.

“Fuimos informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra, ‘El Mijis’, fue localizado sin vida, concluyendo que se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando”.

“En este momento de duelo no quisiéramos dar declaraciones. Gracias a familiares, aliados y amigos y autoridades que han estado al pendiente”.