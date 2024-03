Fanatismo, primera versión de la Fiscalía de Jalisco por feminicidio de dos mujeres en UTEG

”Tenemos imágenes de video donde esta persona formaba parte de una especie de grupo de WhatsApp o de aplicaciones en internet”, recalcó.

“Por las generales de este sujeto, por la forma en como llega, por las condiciones en que comete el hecho, no podemos adelantarnos ni descartar que incluso pudiera tener relación en otros eventos”, indicó el fiscal Méndez.

Hasta el momento, no se ha logrado determinar de manera precisa cómo y por donde entró el agresor al plantel universitario, ya que, el no estudiar ni trabajar ahí, no podría cruzar los torniquetes automáticos para el ingreso exclusivo del personal y alumnado.

