Feminicidio de Frida Santamaría: Padre de presunto homicida busca ser alcalde de Sahuayo

La familia ha destacado diversas inconsistencias en el caso de Frida Santamaría, y lamentan que “es una total vergüenza que en su video hable de temas como respeto, y no corrupción cuando él mismo se encargó de mover sus influencias políticas para que le cambiaran a su hijo Juan Paulo ”.

“ Ustedes saben que tengo tres años participando en el movimiento de Morena y me interesaría mucho que esta ciudad de Sahuayo se ofreciera un gobierno digno, responsable y con respeto para la gente”, dice Amezcua en su video.

Igualmente, reiteran que el feminicidio de la joven está plagado de impunidad y corrupción, que Amezcua habría “manipulado” para limpiar su nombre, el de su hijo y de su partido político.

LOS HECHOS

En junio de 2022, Frida y Juan Paulo asistieron a una fiesta; medios señalan que era el evento de una amiga de la joven. Ahí, la prima de Santamaría recalcó que “ese día llovía muy fuerte, su pareja sentimental llega poco más tarde; estaban alejados, pero finalmente se sentó a su lado”.

Luego de algunos reclamos y presuntos jalones, se escuchó un estruendo “como la caía de una silla o un golpe, no como un disparo”, pero no alertó a nadie. No fue hasta que Frida comenzó a pedir auxilio y solicitó que la llevaran al hospital, sin embargo, en el transcurso a este, falleció.

Peritajes revelaron que el arma fue disparada a una distancia muy corta; Quadratín señala que, al entrar en la bala en contacto con el cuerpo tibio, cauterizó la herida, la quemó y se fragmentó en el interior de su cuerpo; destacan que fue el mismo Juan Paulo quien, en compañía de otros familiares, la llevó al médico.