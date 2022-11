En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género en Contra de la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que en la capital ningún feminicidio queda impune.

Y es que aseguró que “la ciudad tienen una virtud y es que en la Fiscalía General de Justicia todos los feminicidos que se han cometido o prácticamente todos no han quedado impunes”.

Mientras, también reprochó a los fiscales y jefes de gobierno que “encubren feminicidios” o “quieren cerrar los ojos de la violencia contra las mujeres”, haciendo alusión al fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Además, para seguir erradicando la violencia de género, Sheinbaum confirmó que se realizarán diversas actividades de “activismo” en la ciudad, a partir del 25 de noviembre. Entre ellas, destacarán pláticas, conversatorios, mesas de trabajo y talleres en penales de Santa Martha Acatitla y Tepepan.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Mientras la jefa capitalina presume dichos avances en materia de protección hacia las mujeres, jóvenes como Diana se apresuran a pedir justicia por sus casos. El pasado 2020, la mujer fue víctima de una tentativa de feminicidio, sin embargo, los avances en la carpeta de investigación han sido muy lentos, dice.

En entrevista con Milenio, Diana aseveró sufrir revictimización durante su proceso, por parte de dlas autoridades de la Ciudad de México. En su caso, ha experimentado retrasos injustificados, omisiones y hasta malos tratos por parte del personal que atiende su denuncia.

“Las autoridades me han violentado y retrasado mi proceso, a tal grado de que si yo no hubiera acudido a la Comisión de Derechos Humanos, a la CONAVIM, a la Secretaría de las Mujeres, yo no estaría en este punto de mi denuncia”, dijo.

Aunque el agresor de Diana, Carlos Eduardo “N”, se encuentra detenido, su defensa ha impuesto hasta tres recursos para que éste enfrente su proceso en libertad, provocando que Diana vuelva a temer por su vida.

“La Fiscalía pone muchas trabas a nosotras las víctimas para poder presentar las pruebas que ellos requieren para comprobar que fue una tentativa de feminicidio, hay que recordar que estos delitos se cometen la mayoría de las veces en el espacio privado y en ese sentido es más difícil poder dar todas las pruebas que se requieren”, concluyó.