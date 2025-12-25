Nochebuena con violencia en Culiacán, deja cinco muertos

/ 25 diciembre 2025
    Nochebuena con violencia en Culiacán, deja cinco muertos
    Una noche atrás se registró el ataque al agente municipal Luciano “N”, de 38 años y con 13 años de servicio en la corporación. CUARTOSCURO

Jornada de ataques deja cinco víctimas mortales, incluyendo una mujer en su hogar, y una empleada de estética herida de gravedad durante los festejos

En medio de las celebraciones navideñas, la violencia no dio tregua en la capital del estado, dejando un saldo de cinco personas asesinadas y una mujer herida de gravedad.

Los hechos, ocurridos en distintos puntos de Culiacán, incluyeron el homicidio de Isabel “N”, de 51 años, quien fue acribillada en el interior de su domicilio en la colonia Buenos Aires, lo que empañó el clima festivo de la comunidad y movilizó a las fuerzas de seguridad sin que se reportaran detenciones.



La jornada violenta se caracterizó por ataques directos en zonas residenciales y comerciales. Entre las víctimas se identificó a Roberto “N”, de 48 años, cuyo cuerpo fue hallado con huellas de tortura en el sector Santa Fe tras haber sido reportado como privado de su libertad.

Asimismo, dos jóvenes motociclistas fueron ejecutados en eventos distintos en las colonias Cuatro Ríos y Toledo Corro, evidenciando una operatividad criminal que superó los despliegues preventivos de las autoridades durante la noche de Navidad.

Los ataques se distribuyeron en diversas colonias de la ciudad, afectando tanto a personas en la vía pública como en sus lugares de trabajo.

En la Colonia Cinco de Mayo, Ricardo “N”, de 42 años, fue asesinado frente a su casa en la calle 24 de Febrero; los agresores escaparon pese a la movilización policial.



Dentro de una Estética en la colonia Mirasierra se registró el ataque a una mujer. Yazmín “N”, de 33 años, resultó herida con dos impactos de bala (uno en la cabeza) al presuntamente resistirse a un asalto en su lugar de trabajo. Su estado de salud se reporta como reservado.

Los ataques también se perpetraron en bicicleta. Miguel Ángel “N” (20 años) y un joven no identificado fueron blanco de disparos con armas automáticas mientras circulaban por la avenida Ignacio López Rayón y la calle Mina de la Valencia, respectivamente.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos cinco homicidios ni con el asalto a la estética.

