Fernando Villatoro: el montañista regio que busca el Récord Guinness al subir el Cerro de la Silla por 365 días

Era el 1 de enero de 2022 y Fernando Villatoro tenía un firme compromiso con una hazaña en mente: subir y bajar el Cerro de la Silla por 365 días.

El hombre de 32 años que dedicado toda su vida a distintas disciplinas del deporte, ascendió y descendió continuamente por un año el trayecto a Pico Norte, una de las secciones y la punta más altas del Cerro de la Silla, recorrido que consta de más de tres kilómetros con una inclinación promedio de 45 grados, a unos mil 820 metros sobre el nivel del mar.

“Venía de una serie de eventualidades en mi vida y me di cuenta que para poder lograr muchas cosas importantes tienes que mantener el compromiso y el enfoque, creo que este reto me iba a llevar a romper mis límites personales y me lo estoy demostrando”, expresó el deportista para el medio de comunicación El Norte, periódico que siempre apareció en las publicaciones del reto.

