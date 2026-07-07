Investigan a los ‘Chapitos’ por huachicol de agua en Sinaloa

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    Investigan a los ‘Chapitos’ por huachicol de agua en Sinaloa
    Harfuch reconoció que el Gabinete de Seguridad aún no tiene información puntual para proceder contra los posibles responsables. Cuartoscuro

La FGR investiga denuncias sobre una posible cooptación de servicios de agua por parte de esta facción del Cartel de Sinaloa

CDMX.- El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga denuncias sobre una posible cooptación de servicios de agua por parte de la facción de “Los Chapitos” en el estado de Sinaloa.

Cuestionado sobre presunto control de juntas distritales y organismos de agua en la entidad, el funcionario admitió que el Gabinete de Seguridad aún no tiene información puntual para proceder contra los posibles responsables.

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“Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata”, señaló.

A LA ESPERA DE LAS INDAGATORIAS

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que las autoridades federales actuarán si las indagatorias acreditan la participación de integrantes de esa facción del Cártel de Sinaloa.

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Harfuch contrastó ese caso con denuncias recibidas en Durango sobre extorsión, las cuales, dijo, permitieron una intervención inmediata.

“Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión”, recordó.

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