Acusa vicealmirante Farías obstrucción en caso de huachicol fiscal

Farías Laguna, vinculado a proceso en la causa penal 325/2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos sostiene que lleva 10 meses privado de la libertad con una acusación basada en pruebas insuficientes.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la que denuncia violaciones al debido proceso, obstrucción de la justicia y restricciones para acceder a pruebas que demostrarían que no participó en la presunta red de contrabando de combustibles por la que está procesado.

“Se me involucra a proceso, se me acusa que a través de los cargos que he desempeñado dentro de la Secretaría de Marina, me permitieron proponer y validar personal para Aduanas Marítimas y la Agencia Nacional de Aduanas y como único medio de prueba un video anónimo de Youtube, sin cadena de custodia ni metadatos”, plantea en la carta fechada el 4 de julio desde Almoloya de Juárez.

El mando naval retirado, preso en el penal federal del Altiplano, forma parte del proceso abierto contra una presunta organización dedicada al huachicol fiscal, esquema mediante el cual, según la Fiscalía General de la República (FGR), se importaban cargamentos de combustible con documentación falsa para evadir impuestos y ocultar el ingreso de hidrocarburos al País.

En la misma investigación también son investigados empresarios, marinos y militares, entre ellos su hermano el Contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires, pero a quien el Gobierno de Argentina rechazó deportarlo o expulsarlo a México en un proceso abreviado, pese a que ingresó con un pasaporte guatemalteco falso.

Desde la detención de Manuel Roberto Farías Laguna, la FGR ha sostenido que el Vicealmirante aprovechó cargos desempeñados en la Secretaría de Marina (Semar) para facilitar el control de aduanas marítimas y permitir el ingreso de cargamentos de combustible ocultos en buques tanque, acusación que él rechaza.

En la nueva misiva asegura que desde noviembre de 2024 solicitó, a través de la Fiscalía, informes a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para acreditar que nunca tuvo atribuciones para nombrar personal en aduanas ni propuso funcionarios para esos puestos.

“Solicité pruebas para demostrar fehacientemente que yo NO desempeñé cargos que tuvieran relación con la designación de personal, que yo NO propuse, ni validé personal alguno para desempeñarse en aduanas marítimas”, afirmó.

También asegura haber pedido entrevistas practicadas a personal naval y declaraciones de testigos de identidad reservada, pero aseguró que toda esa información le fue negada bajo el argumento de seguridad nacional.

“Todo me ha sido negado por motivos de Seguridad Nacional”, advierte.

Farías sostiene que esa reserva le impide ejercer una defensa adecuada y cuestiona que la Marina haya clasificado la información sin que existiera una resolución judicial que lo autorizara.

También reclama un trato desigual respecto de otros servidores públicos investigados.

“En mi caso no se me otorgó el mismo criterio de justicia, no se me citó a declarar para dar mi versión de los hechos, simplemente se me vinculó a proceso, se me privó de mi libertad y se me exhibió en cadena nacional y desde Palacio Nacional como el líder de una organización responsable del contrabando de combustible”, escribió.

En otro apartado de la misiva afirma que la información presentada sobre el caso durante las conferencias presidenciales no corresponde con la realidad del expediente.

“A usted la mal informaron, las menciones que ha tenido del caso en su conferencia del pueblo son en extremo contrarias a la realidad, hasta el grado de que usted me cataloga como responsable vulnerando sin duda mi presunción de inocencia”, afirmó.

El Vicealmirante pide a la Presidenta intervenir para que la Semar y la ANAM entreguen a la FGR la información que ha solicitado su defensa y, con ello, pueda acceder a los actos de investigación que considera indispensables para desvirtuar las imputaciones.

“Le pido a usted que se respete mi presunción de inocencia, que se me garantice el debido proceso y que se me deje de obstruir y negar el acceso a los actos de investigación requeridos”, manifiesta.