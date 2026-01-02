FGR destruye toneladas de químicos y casi 890 mil pastillas de fentanilo

Noticias
/ 2 enero 2026
    FGR destruye toneladas de químicos y casi 890 mil pastillas de fentanilo
    La incineración y destrucción de sustancias se realizó como parte de las acciones derivadas de investigaciones federales y de los aseguramientos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Drogas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

La FGR destruyó este viernes también 127 kilos de droga y más de 29 toneladas de precursores químicos ligados a investigaciones federales

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que realizó la incineración de narcóticos, sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación, asegurados en acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la dependencia, el acto fue encabezado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa y contempló la destrucción de 889 mil 659 pastillas de fentanilo y 127 kilos de fentanilo en presentación sólida.

TE PUEDE INTERESAR: FGR realiza extracción de información de la caja negra del Corredor Interoceánico tras accidente

Además, se reportó la eliminación de más de 29 toneladas y 34 mil litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos acetato de plomo, hidróxido de sodio, ácido tartárico, cianuro de sodio, poliestireno, acetona y alcohol etílico, entre otros.

La diligencia se efectuó en instalaciones acondicionadas en el Estado de México, conforme al protocolo para este tipo de destrucciones, precisó la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Aeroméxico, la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo: Cirium

En el procedimiento participaron representantes del Ministerio Público de la Federación (MPF), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

También estuvo presente personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía, como parte de la supervisión institucional de la diligencia.

La FGR indicó que la incineración y destrucción de sustancias se realizó como parte de las acciones derivadas de investigaciones federales y de los aseguramientos efectuados en coordinación con autoridades de seguridad. Con información de El Universal

Temas


Drogas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México: Corazón roto

México: Corazón roto
true

Revelaciones de un secretario de Estado
Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y provocó la evacuación temporal de la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Así sorprendió a Sheinbaum el sismo de 6.5, este 2 de enero, durante ‘La Mañanera’ (VIDEO)
La abogada de inmigración Raquel M. Kuronen dijo a EL UNIVERSAL que esta “cacería de migrantes” en Estados Unidos es inédita,.

Esperan que se incremente en EU cacería de migrantes
La Profeco recomienda planear gastos, usar el crédito con responsabilidad y priorizar el ahorro para evitar el sobreendeudamiento en 2026.

Profeco y Condusef emiten 10 pasos para evitar el sobreendeudamiento en 2026
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas oficiales de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria
Dormir bien no es un lujo: es una necesidad básica.

Así es como las pesadillas afectan tu cuerpo y tu mente
El partido se jugará en Levi’s Stadium y se transmitirá por Disney+ y DAZN.

Seahawks vs 49er definen al líder de la NFC Oeste: horario y dónde ver el duelo