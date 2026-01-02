FGR destruye toneladas de químicos y casi 890 mil pastillas de fentanilo

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que realizó la incineración de narcóticos, sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación, asegurados en acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la dependencia, el acto fue encabezado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa y contempló la destrucción de 889 mil 659 pastillas de fentanilo y 127 kilos de fentanilo en presentación sólida.

TE PUEDE INTERESAR: FGR realiza extracción de información de la caja negra del Corredor Interoceánico tras accidente

Además, se reportó la eliminación de más de 29 toneladas y 34 mil litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos acetato de plomo, hidróxido de sodio, ácido tartárico, cianuro de sodio, poliestireno, acetona y alcohol etílico, entre otros.

La diligencia se efectuó en instalaciones acondicionadas en el Estado de México, conforme al protocolo para este tipo de destrucciones, precisó la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Aeroméxico, la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo: Cirium

En el procedimiento participaron representantes del Ministerio Público de la Federación (MPF), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

También estuvo presente personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía, como parte de la supervisión institucional de la diligencia.

La FGR indicó que la incineración y destrucción de sustancias se realizó como parte de las acciones derivadas de investigaciones federales y de los aseguramientos efectuados en coordinación con autoridades de seguridad. Con información de El Universal