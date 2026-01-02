Aeroméxico, la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo: Cirium

México
/ 2 enero 2026
    La aerolínea mexicana Aeroméxico se colocó, por segundo año consecutivo, como la aerolínea más puntual del mundo con un 90% de sus operaciones realizadas a tiempo. CUARTOSCURO

La aerolínea mexicana Aeroméxico se colocó, por segundo año consecutivo, como la aerolínea más puntual del mundo con un 90% de sus operaciones realizadas a tiempo, según el informe “2025 On-Time Performance Review” de la consultora Cirium.

La aerolínea mexicana operó 188 mil 859 vuelos en 23 países durante el año pasado.

Cirium considera un vuelo puntual cuando llega dentro de los 14:59 minutos de la hora programada a la puerta de embarque.

En segundo lugar quedó la aerolínea Saudia, con un 86.5% de sus operaciones realizadas a tiempo; y Scandinavian Airlines como la tercera aerolínea más puntual con un 86% de operaciones realizadas a tiempo.

La diferencia entre el primer y el tercer lugar fue de 3.9 puntos porcentuales, lo que refleja el sólido desempeño de Aeroméxico en 2025.

AEROLÍNEAS PUNTUALES

En América del Norte, Delta Air Lines quedó por quinto año consecutivo como la aerolínea más puntual con un 81% de puntualidad.

En América Latina, Copa Airlines logró su 11ª victoria, la más numerosa de cualquier aerolínea desde que Cirium lanzó su programa en 2009, con un 90.7% de puntualidad.

En Europa: Iberia Express defendió su título por tercer año consecutivo como la aerolínea más puntual, con un 88.9% de puntualidad.

En Asia-Pacífico: Philippine Airlines obtuvo el título regional en puntualidad, por primera vez, con un 83% de puntualidad.

En tanto, Qatar Airways obtuvo el premio Platino de Cirium, que reconoce la excelencia operativa de la aerolínea con sede en Doha en toda su red global de centros de operaciones. La aerolínea alcanzó un 84.4% de puntualidad en 2025.

Mientras que Virgin Atlantic obtuvo el nuevo premio “Most Improved” que reconoce la mayor mejora interanual en el rendimiento operativo entre las aerolíneas mundiales.

La aerolínea británica mejoró su puntualidad, pasando de 74% en 2024 a 83.4% en 2025, lo que significa un aumento interanual de 9.44 puntos porcentuales.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

