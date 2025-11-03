Fiscalía irrumpe en albergue de la CDMX tras denuncias de violación y explotación de menores

CDMX.- Las autoridades de la Ciudad de México catearon este lunes las dos sedes del albergue Fundación Casa de las Mercedes I.A.P., ubicadas en la capital, ante denuncias de presuntos delitos en agravio de niñas y adolescentes que se encontraban bajo su resguardo.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se investigan los delitos de violación agravada y explotación laboral contra menores de edad en el centro. Como parte del proceso, se aseguraron equipos de cómputo, documentación y expedientes en ambas instalaciones del albergue.

La FGJCDMX informó que se efectuará el procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes que estaban en el albergue, en condiciones de seguridad con acompañamiento psicológico especializado, para recabar testimonios de forma adecuada.

Las menores, aproximadamente 80 en total, han sido trasladadas a custodia del DIF-CDMX, donde reciben atención médica, psicológica, social y legal, mientras se define su reubicación definitiva.

El albergue quedó bajo resguardo policial y las sedes permanecen aseguradas por la Fiscalía mientras avanzan las diligencias en torno a los indicios de traslado irregular de menores a domicilios particulares, donde presuntamente fueron obligadas a realizar labores domésticas y han existido acusaciones de agresión sexual.

La directora del albergue y al menos un trabajador han sido identificados como personas de interés en la investigación. Uno de los casos más graves involucra a una menor de 17 años que denunció haber sido llevada a un domicilio particular, donde fue drogada y agredida sexualmente.

Las autoridades de la capital aseguraron que se mantendrá una investigación exhaustiva para determinar si los hechos denunciados son aislados o corresponden a un patrón sistemático de abusos. La FGJCDMX y el Gobierno de la CDMX afirmaron que no permitirán impunidad en casos contra menores bajo protección institucional. Con información de El Universal