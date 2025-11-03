Ataque armado al Gabinete de Seguridad dejó 13 agresores abatidos en Sinaloa: Omar Harfuch

México
/ 3 noviembre 2025
    Ataque armado al Gabinete de Seguridad dejó 13 agresores abatidos en Sinaloa: Omar Harfuch
    A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer un ataque contra elementos de seguridad en La Brecha, Guasave, Sinaloa. FOTO: MOISÉS PABLO | CUARTOSCURO

En un breve mensaje, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló el ataque que sufrieron elementos del Gabinete en el municipio de Guasave, Sinaloa

A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer un ataque contra elementos de seguridad en La Brecha, Guasave, Sinaloa.

Hasta donde se ha informado, el atentado ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando se realizaba un patrullaje:Personal operativo del Gabinete de Seguridad fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente”, dice el mensaje del secretario federal.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican al asesino de Carlos Manzo, como Osvaldo ‘N’ también conocido como ‘El Cuate’

RÁPIDA RESPUESTA DE LOS UNIFORMADOS, PERMITIÓ RESULTADOS INSTANTÁNEOS

Harfuch expuso una lista de resultados obtenidos gracias a la rápida respuesta de las autoridades:

* 13 agresores perdieron la vida;

* 4 detenidos;

* 9 personas que se encontraban secuestradas, fueron liberadas;

* 7 vehículos asegurados;

* armas largas y equipo táctico asegurado.

Los objetos decomisados y presuntos agresores fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado deja tres policías muertos en Puebla; suman 11 en el año

Hasta el corte de esta edición (18:50 horas), no se han brindado mayores detalles sobre lo sucedido.

Temas


Inseguridad
Violencia
ataque armado

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa