Ataque armado al Gabinete de Seguridad dejó 13 agresores abatidos en Sinaloa: Omar Harfuch
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
En un breve mensaje, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló el ataque que sufrieron elementos del Gabinete en el municipio de Guasave, Sinaloa
A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer un ataque contra elementos de seguridad en La Brecha, Guasave, Sinaloa.
Hasta donde se ha informado, el atentado ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando se realizaba un patrullaje: “Personal operativo del Gabinete de Seguridad fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente”, dice el mensaje del secretario federal.
TE PUEDE INTERESAR: Identifican al asesino de Carlos Manzo, como Osvaldo ‘N’ también conocido como ‘El Cuate’
RÁPIDA RESPUESTA DE LOS UNIFORMADOS, PERMITIÓ RESULTADOS INSTANTÁNEOS
Harfuch expuso una lista de resultados obtenidos gracias a la rápida respuesta de las autoridades:
* 13 agresores perdieron la vida;
* 4 detenidos;
* 9 personas que se encontraban secuestradas, fueron liberadas;
* 7 vehículos asegurados;
* armas largas y equipo táctico asegurado.
Los objetos decomisados y presuntos agresores fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado deja tres policías muertos en Puebla; suman 11 en el año
Hasta el corte de esta edición (18:50 horas), no se han brindado mayores detalles sobre lo sucedido.