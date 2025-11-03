Ataque armado al Gabinete de Seguridad dejó 13 agresores abatidos en Sinaloa: Omar Harfuch

A través de un breve mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer un ataque contra elementos de seguridad en La Brecha, Guasave, Sinaloa.

Hasta donde se ha informado, el atentado ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando se realizaba un patrullaje: “Personal operativo del Gabinete de Seguridad fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente”, dice el mensaje del secretario federal.

