¡Fuera Morena!, ‘corren’ a Marcelo Ebrard de un restaurante de Guadalajara

Este sábado, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón , visitó Jalisco para participar en eventos de campaña de Claudia Delgadillo , candidata de Morena a la gubernatura, y de los aspirantes locales; sin embargo, su visita no fue bien vista en un restaurante que visitó para comer mientras conversaba con su equipo y algunos políticos, ya que los comensales al notar su presencia comenzaron a gritarle hasta que él y su equipo tuvieron que retirarse.

Sin embargo, otros usuarios de redes sociales no dejaron de apuntar que las críticas tienen un toque clasista o que no reflejan el sentir de la mayoría de los ciudadanos .

“¡México comienza a despertar! Guadalajara poniendo el ejemplo. ¡FUERA MORENA!”, “En Guadalajara NO toleramos a los lambiscones sin dignidad. No te pares en Guadalajara, Marcelo Ebrard, y MENOS en la Estancia Gaucha...” y “Ahora le tocó a Marcelo Ebrard cosechar en Guadalajara un poco del encono que se siembra todas las mañanas desde Palacio Nacional...” , son algunos de los mensajes que se aprecian en redes sociales celebrando que haya ‘corrido’ a Ebrard del exclusivo restaurante.

“Eso se llama intolerancia, fuerte característica de la derecha. Ante la falta de argumentos y del respeto a la pluralidad, sacan a relucir su clasismo y discriminación. Son violentos e irracionales”, “En todo el país se odia no a Morena, sino a la clase POLÍTICA. No me vengan con que los del otro color son mejores”, respondieron otros cibernautas.

TE PUEDE INTERESAR: Líderes de Morena en Yucatán condicionan apoyos por votos (Video)

Ebrard compartió una fotografía con Raúl Álvarez, candidato de Morena a candidato a diputado federal por el distrito 4, en el restaurante donde se suscitó el incidente.

Posteriormente, Ebrard Casaubón compartió en sus redes algunas fotografías de los eventos en los que estuvo tras el incidente: en Zapopan pegó calcas con el aspirante antes mencionado así como con Claudia Delgadillo, candidata de Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) a la gubernatura, y con Pedro Kumamoto, abanderado de Futuro y dicha alianza a la alcaldía de Zapopan.