Geraldine Ponce asume por segunda vez alcaldía de Tepic

Tras ser reelecta como presidenta municipal por Morena, Geraldine Ponce asumió el mando policial de Tepic durante la madrugada de este martes 17 de septiembre, cuando se renuevan las 20 alcaldías de la entidad.

Luego de ganar las elecciones del 2 de junio pasado, Ponce Méndez rindió protesta por segunda vez consecutiva en el Teatro del Pueblo, aunque previamente dio a conocer a los integrantes del gabinete.

En la secretaría del ayuntamiento estará Cora Cecilia Pinedo Alonso, exsenadora del PT, ex diputada federal por Nueva Alianza, ex coordinadora de Morena en la entidad, ex secretaria general de gobierno (2005-2009).

Además, presentó un nuevo cargo dentro del ayuntamiento, el de Gerente de la Ciudad, que estará a cargo de Alejandro Galván, antes secretario técnico del gabinete.