Gobernadora de Morelos admite fracaso de estrategia de seguridad

La gobernadora Margarita González Saravia reconoció fallas en la estrategia de seguridad pública implementada en el estado, la cual estuvo encabezada por el exsecretario Miguel Ángel Urrutia Lozano, y anunció que se trabaja en un nuevo plan para atender la situación.

Durante la presentación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la mandataria justificó el relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalando que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades.

Aunque González Saravia aseguró que se registraron avances en la disminución de algunos delitos, evitó detallar cifras, indicadores o resultados concretos que respalden estas afirmaciones.

Asimismo, destacó que participa diariamente en la Mesa de Seguridad, la cual, dijo, continuará reforzándose con la incorporación del nuevo titular del área, el general José Luis Bucio Quiroz.

La gobernadora subrayó que el cambio no representa una descalificación al trabajo de su antecesor, sino un ajuste estratégico ante la principal demanda de la ciudadanía.

“El nuevo secretario se incorpora para fortalecer la coordinación. No significa que el anterior no haya hecho un buen trabajo, pero necesitamos mejorar aún más en un tema que es prioritario para los ciudadanos”, puntualizó.