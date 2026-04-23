Gobernadora de Morelos admite fracaso de estrategia de seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 abril 2026
    Gobernadora de Morelos admite fracaso de estrategia de seguridad
    González Saravia aseguró que se registraron avances en la disminución de algunos delitos. Foto: Presidencia

La gobernadora Margarita González Saravia reconoció fallas en la estrategia de seguridad estatal y anunció un nuevo plan, tras relevar al titular de la SSPC para fortalecer la coordinación.

La gobernadora Margarita González Saravia reconoció fallas en la estrategia de seguridad pública implementada en el estado, la cual estuvo encabezada por el exsecretario Miguel Ángel Urrutia Lozano, y anunció que se trabaja en un nuevo plan para atender la situación.

Durante la presentación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la mandataria justificó el relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalando que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades.

Aunque González Saravia aseguró que se registraron avances en la disminución de algunos delitos, evitó detallar cifras, indicadores o resultados concretos que respalden estas afirmaciones.

Asimismo, destacó que participa diariamente en la Mesa de Seguridad, la cual, dijo, continuará reforzándose con la incorporación del nuevo titular del área, el general José Luis Bucio Quiroz.

La gobernadora subrayó que el cambio no representa una descalificación al trabajo de su antecesor, sino un ajuste estratégico ante la principal demanda de la ciudadanía.

“El nuevo secretario se incorpora para fortalecer la coordinación. No significa que el anterior no haya hecho un buen trabajo, pero necesitamos mejorar aún más en un tema que es prioritario para los ciudadanos”, puntualizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Morelos

Personajes


Margarita González Saravia

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, llamó a reforzar la prevención desde casa ante amenazas vinculadas a retos virales en escuelas.

Refuerzan prevención en escuelas de Coahuila ante retos virales de violencia
El secreto del nuevo logo panista

El secreto del nuevo logo panista
true

A Sheinbaum se le vino el mundo (exterior) encima

Video captó detonaciones contra Carolina Flores en CDMX; autoridades analizan la grabación como prueba clave en el caso de feminicidio.

Revelan video del feminicidio de Carolina Flores en CDMX: ‘¿Qué hiciste, mamá?’

Junto a Abel, la persona de mayor confianza del ‘Guano’, también cayeron operador financiero y encargado de compra de armas, drones y explosivos.

Cae en Durango mano derecha del ‘Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
El recorrido iniciará en la Plaza Nueva Tlaxcala a las 19:00 horas, avanzando por la calle Juárez con la participación de tunas universitarias que ambientarán el trayecto.

Recorrido cultural llenará de ambiente norteño las calles del Centro Histórico en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío 46 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Atención. El caso pone en el foco las condiciones laborales y las denuncias de acoso en compañías lideradas por figuras de internet.

¡Nadie se escapa! Denuncia exempleada a la empresa de MrBeast por acoso y discriminación