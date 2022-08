Guardia Nacional bloquea paso a caravana migrante

TAPACHULA, CHIS.- La Guardia Nacional, con equipos antimotines, cerró ayer lunes el paso a la caravana de migrantes que pretendía ingresar al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) de Huixtla, Chiapas.

Este grupo, que salió el domingo de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, llegó a Huixtla ayer cerca de las 12:00 horas, pero se topó con el muro militar en el acceso principal del CAITF.

Víctor Manuel Hernández, miembro de la Guardia Nacional, les informó a los migrantes que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) no iban a atender en ese momento sus demandas.

A pesar de ello, los migrantes insistieron en recibir atención, por lo que se establecieron fuera de la caseta migratoria.

Keider Escalona, un migrante de Venezuela, criticó que las autoridades mexicanas están poniendo muchos obstáculos para poder salir del país, ya que, aseguró, él tiene tres meses de tratar de desplazarse al norte de México.

“Ha sido muy difícil por no tener dinero y por no tener una familia que me mande para poder pasar, se me ha hecho difícil, la única manera en la que hemos podido nosotros transitar libremente es a través de esta concentración con mucho esfuerzo”, comentó Escalona.

La venezolana Yudi Pérez, quien viaja con su familia, indicó que lo único que están pidiendo es el libre tránsito y que les otorguen el permiso, ya que no se quieren quedar en México, sino llegar a Estados Unidos.

Otros grupos tomaron autobuses para seguir avanzando al estado de Oaxaca, aunque dejando atrás a grupos vulnerables como mujeres y niños.

