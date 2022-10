CIUDAD DE MÉXICO.– Después de la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, tras asegurar que su “oportunidad de sumar está agotada”, su hermano Manuel Clouthier, afirmó que su salida se podía deber a diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de la Guardia Nacional y su permanencia en las calles para apoyar en labores de seguridad.

“Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, escribió el hermano de la exfuncionaria en su cuenta de Twitter.

